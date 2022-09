रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से 4 छात्र घायल

रिपोर्ट- दीपक भारद्वाज

रोहतक. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के पास एक कार में सवार होकर आए युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना में चार युवक गोली लगने से घायल हो गए. जिसमें से एक महृषि दयानंद यूनिवर्सिटी का छात्र बताया जा रहा है. बाकी के तीन छात्रों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है. वहीं, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों छात्रों को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया है, जहां से परिजन उन्हें निजी अस्पताल में ले गए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा. वहीं, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि पैसों के लेनदेन को लेकर दो गुटों के बीच यह झगड़ा था और जिसमें यह फायरिंग हुई है.

दरअसल, आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का कार्यक्रम था. जैसे ही बंडारू दत्तात्रेय के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से निकलने के लगभग 20 मिनट बाद लाइब्रेरी तथा गेट नंबर 1 के पास ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई, जिसमें चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जो कुलदीप, सुशील, विजित व हर्ष बताए गए हैं. इनमें से एक महृषि दयानंद यूनिवर्सिटी का छात्र भी है. जबकि तीनों के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, जिन्हें घायल अवस्था में रोहतक पीजीआई ले जाया गया. जहां से उनके परिचित चारों घायलों को निजी अस्पताल में ले गए.

Haryana| Firing reported at Maharshi Dayanand University, Rohtak

4 people shot, admitted to PGIMS Rohtak in critical conditio;, atleast one is a student here. Youth in a car had fired on another car. Cause of incident not known. Police investigating: SHO Parmod Gautam, PGIMS PS pic.twitter.com/30XOPplXie

— ANI (@ANI) September 3, 2022