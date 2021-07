VIDEO: सिरसा में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, न्याय नहीं मिलने का आरोप लगा बीच सड़क पर लेटी

सड़क पर लेटकर महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा.

सिरसा. हरियाणा के सिरसा जिले में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा (High voltage drama of woman) देखने को मिला. बरनाला रोड पर डीसी रेजिडेंस के नजदीक एक महिला सड़क के बीचों-बीच लेट गई (woman lying down in the middle of the road) और पुलिस पर कार्रवाई न करने की आरोप लगाते हुए न्याय की मांग करने लगी. सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस महिला पुलिस मौके पर पहुंची काफी देर तक महिला न्याय की मांग करती रही. कुछ देर बाद महिला के परिजन पहुंचे बाद में पुलिस और महिला के परिजनों ने उसे समझाया और अपने साथ ले गई. बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से परेशान है.



दरअसल सिरसा की हरिविष्णु कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने गुरुवार देर शाम को बरनाला रोड पर हाईवोल्टेज ड्रामा कर दिया. महिला थाना पुलिस व सिविल लाइन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला को मानने का प्रयास किया. मामले के अनुसार अनिता पत्नी रवि अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाना में शिकायत लेकर पहुंची और इसी दौरान उसे लगा कि ससुराल पक्ष के लोग उसे उसके बच्चों से दूर करना चाहते है.



महिला ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा



इसी कारण वो महिला थाना से निकलकर बरनाला रोड पर बाबा भूमणशाह चौक के नज़दीक पहुंच गई और हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया. काफी देर तक ड्रामा चलता रहा और उसके बाद महिला को पुलिस समझा कर वापिस महिला थाना ले गई.



पुलिस ने कही ये बात



महिला थाना सिरसा की हेड कॉन्स्टेबल रितु ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अनिता महिला थाने में शिकायत करने पहुंची. इसके बाद वो अचानक थाने से भाग गई और रोड पर लेट कर हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर दिया. महिला मानसिक तौर पर परेशान है.