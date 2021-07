हरियाणा: गिरफ्तारी के डर से मोस्ट वांटेड बदमाश ने खुद को मारी गोली, 2 ने किया सरेंडर

पुलिस को बदमाशों के छुपने की मिली थी गुप्त सूचना.

सिरसा. हरियाणा के सिरसा जिले की हाउसिंग बोर्ड के एक फ्लैट में देर रात को एक बदमाश ने गोली मार ली जबकि दो बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया (Two miscreants surrendered in front of police) है. मृतक बदमाश मजनू उर्फ़ विनोद फतेहाबाद जिला के रतिया का निवासी था और पिछले कई दिनों से सिरसा में अपने साथियों सहित छुपकर बैठा था. पुलिस के मुताबिक आरोपी मजनू के खिलाफ पहले भी रतिया में हत्या सहित अनेक मामले दर्ज है और सिरसा पुलिस (Sirsa Police) द्वारा पकडे जाने के डर से उसने अपने आपको गोली मार दी.



फ़िलहाल पुलिस ने मजनू के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है. हालांकि मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मजनू को गोली मारने की आंशका जताई है. लेकिन पुलिस ने मृतक के परिजनों को सिरे से नकार दिया है. फ़िलहाल पुलिस ने सुसाइड करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं परिजन इस मामले में जांच की मांग कर रहे है.



मीडिया से बातचीत करते हुए मृतक मजनू के परिजनों सेमा राम ने बताया कि 4 जून को उसकी बेटी की शादी हुई थी. उस दौरान एक व्यक्ति की मौत उनके घर में हो गई थी. लेकिन कुछ लोगों ने हत्या का आरोप मजनू पर जड़ दिया जबकि उसकी हत्या 4 अन्य व्यक्तियों ने की थी. जिसके बाद से इस मामले में 4 लोग पकड़े गए थे. लेकिन वो लगातार मजनू पर आरोप लगा रहे थे. मजनू उसके बाद से फरार था.



परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप



उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको मजनू की मौत के बारे में जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने उसके बेटे मजनू को गोली मारकर मौत के घाट उतारा है. परिजनों ने इस मामले में जांच करते हुए इंसाफ की मांग की है. उन्होंने कहा कि उसके बेटे के खिलाफ रतिया थाना में 302 का मामला दर्ज है.



परिजनों के आरोपों को नकारा



वहीं इस मामले में सिरसा हेड क़्वार्टर आर्यन चौधरी ने बताया कि मजनू उर्फ़ विनोद कुमार और उसके कुछ बदमाश साथी सिरसा में छिपे हुए है जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची. उन्होंने कहा कि दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि मजनू ने खुद को गोली मार ली थी. उन्होंने कहा कि मजनू के खिलाफ रतिया, सिरसा थाना में 302 सहित कई मुकदमें दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में सुसाइड करने की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है. डीएसपी आर्यन चौधरी ने मृतक मजनू के परिजनों के आरोपों को सिरे से नकार दिया है.