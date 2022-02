कैसे हुआ Deep Sidhu का एक्सीडेंट, हरियाणा पुलिस ने बताई पूरी कहानी

दिल्ली. पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत की खबर से सभी स्तब्ध हैं. कुंडली बॉर्डर के पास सड़क हादसे में एक्टर की मौत हुई है. वे अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे. अब इस हादसे के बारे में दिल्ली पुलिस ने तफतीश से इसकी पूरी जानकारी दी है. पुलिस के अनुसार एक स्कॉर्पियो गाड़ी में दीप सिद्धू जा रहे थे. इसी दौरान उनकी गाड़ी सड़क के किनारे पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई. टक्कर काफी भयंकर थी. इस हादसे में एक्टर दीप सिद्धू की जान चली गई. ये हादसा सोनीपत जिले में हुआ. सिद्धू के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए खरखौदा के सरकारी अस्पताल में रखा गया है.बताया जा रहा है कि हादसे के समय सिद्धू की गर्लफ्रेंड भी उनके साथ थी. फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. हादसे के दौरान दीप खुद ही स्कॉर्पियो ड्राइव कर रहे थे. ट्रक से टकराने के साथ ही करीब आधी से ज्‍यादा गाड़ी पूरी तरह से नष्‍ट हो गई.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दीप खुद ही गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे. वे वैलेंटाइन डे पर अपनी महिला मित्र के साथ दिल्ली आए हुए थे और मंगलवार को लौट रहे थे. इस दौरान अचानक सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक उनकी गाड़ी पीछे से घुस गई. इस दौरान दीप ने गाड़ी को बचाने का भी प्रयास किया और ड्राइवर साइड से गाड़ी पूरी तरह से अंदर घुस गई. हालांकि उनकी महिला मित्र को भी काफी गंभीर चोट आईं लेकिन उनका इलाज चल रहा है. हादसे के बाद उनकी महिला मित्र ने पुलिस को पूरी जानकारी भी खुद ही दी लेकिन बाद में वे बेहोश हो गईं.

