सोनीपत. दीप सिद्धू की रोड एक्सीडेंट में हुई मौत के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं. जहां एक तरफ उनकी मौत को उनके फैंस एक साजिश बता रहे हैं और हरियाणा पुलिस लगातार बयान जारी कर इसे एक दुर्घटना ही कह रही है. वहीं दूसरी तरफ अब एक बड़ा सवाल और खड़ा हो गया है. दीप की कार दुर्घटना के दौरान उनके साथ उनकी फ्रेंड रीना रॉय भी मौजूद थीं. बताया जा रहा है कि वो उनकी गर्लफ्रैंड हैं. वहीं रीना की ओर से हालिया इंस्टाग्राम पर किए गए पोस्ट भी यही बता रहे हैं. वहीं ये भी बताया गया कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए दीप और रीना साथ में ही एक पांच सितारा होटल में भी ठहरे थे. इधर दीप के परिवार की तरफ देखा जाए तो उनकी पत्नी और बेटी भी हैं. उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनकी पत्नी और बेटी भी मीडिया के सामने आए. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर लोगों ने ये सवाल उठाना भी शुरू कर दिया है कि आखिर ये पति-पत्नी और वो.. का कनेक्‍शन क्या है.

रीना पहले किया इमोशनल पोस्ट फिर क्यों कर दिया डिलीट

इस हादसे के दौरान रीना रॉय, दीप के साथ थीं. ऐसे में यह उनके लिए सबसे दुखद पल था. रीना इस हादसे से काफी आहत हैं. यही कारण है कि उन्होंने हादसे के एक दिन बाद दीप के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा था. इसमें उन्होंने दीप को अपना सबकुछ बताया था. साथ ही लिख था कि वे उनके साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारना चाहती थीं. लेकिन रीना ने अपना ये पोस्ट कुछ देर बाद ​डिलीट कर दिया. ऐसे में अब सवाल सामने आ रहे हैं कि क्यों रीना ने पहले अपने प्यार का इजहार किया और फिर पोस्ट डिलीट कर दी. गौरतलब है कि रीना के लिए दीप भी सोशल साइट पर अपनी भावनाएं व्य​क्त कर चुके थे’. साथ ही वैलेंटाइंस डे पर भी दीप के साथ रीना ने अपना फोटो शेयर किया था.

बता दें कि फिल्मी दुनिया में दीप को लाने वाले सनी देओल ने भी उनके निधन पर दुख जताया था. साथ ही उन्होंने दीप की पत्नी नम्रता और बेटी को भी सांत्वना दी थी.

Shocked to hear about the passing away of #DeepSidhu, deepest condolences to his daughter & wife and to his family. May his soul rest in peace. Om Shanti 🙏🏻🙏🏻

— Sunny Deol (@iamsunnydeol) February 16, 2022