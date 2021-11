सोनीपत: नेशनल रेसलर निशा दहिया की नहीं हुई हत्या, वीडियो जारी कर बताया सच

नितिल अंतिल

सोनीपत. सोनीपत की नेशनल लेवल की कुश्ती प्लेयर निशा दहिया (Nisha Dahiya) बिल्कुल सुरक्षित हैं. उनकी हत्या नहीं हुई है, जिसकी हत्या हुई वह भी निशा ही है. लेकिन खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसको बधाई दी थी ये वो निशा नहीं हैं. ये निशा यूनिवर्सिटी लेवल पर मेडल जीतने वाली हलालपुर गांव (Halalpur Village) की रेसलर है. नेशनल रेसलर निशा दहिया ने खुद वीडियो जारी कर कहा है कि वह सुरक्षित हैं और गोंडा में मैच खेल रही हैं.

दरअसल, जिस निशा की हत्या की गई है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर मेडल जीतने वाली खिलाड़ी है. वह हलालपुर गांव की रेसलर है. कहा जा रहा है कि बदमाशों ने इस घटना को अंजाम सोनीपत के हलालपुर गांव में दिया है. इस गांव में पहलवान सुशील कुमार के नाम से एकेडमी है. हमलावरों ने निशा, उसके भाई सूरज और मां धनपति पर कई राऊंड फायरिंग की है. इससे पूरा इलाका दहल गया. वहीं, गोली लगने से निशा और उसके भाई सूरज की मौक पर ही मौत हो गई, जबकि मां धनपति गंभीर रूप से घायल हो गईं. वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए.

#WATCH | “I am in Gonda to play senior nationals. I am alright. It’s a fake news (reports of her death). I am fine,” says wrestler Nisha Dahiya in a video issued by Wrestling Federation of India.

(Source: Wrestling Federation of India) pic.twitter.com/fF3d9hFqxG

— ANI (@ANI) November 10, 2021