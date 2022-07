हिमाचल में सियासी जमीन बनाने निकली AAP, 12 जुलाई को पालमपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे केजरीवाल

शिमला. हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर वहां की सियासत गर्माने लगी है. पंजाब में मिली शानदार जीत से गदगद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश में अपना सियासी विस्तार करने में जुट गए हैं. वह हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और 12 जुलाई को वह पालमपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे. उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस यात्रा में शामिल रहेंगे. आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर व्यापक तैयारी शुरू कर दी है.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं. इसको लेकर यहां सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी सियासी जमीन तैयार करने में लगी हुई है. इसी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश अपनी अधिक से अधिक मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. इसी के चलते एक बाद फिर वह वहां तिरंगा यात्रा के जरिए जनता के बीच अपनी पार्टी की छवि चमकाने की कोशिश में हैं. एएनआई के अनुसार अरविंद केजरीवाल 12 जुलाई को पालमपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे. उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे.

Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal to visit Himachal Pradesh. On 12th July, he will participate in a Tiranga Yatra in Palampur. Punjab CM Bhagwant Mann to also join the yatra.

