चंबा के खंडवा में बादल फटने से भारी नुकसान, एक पुल के भी टूटने की खबर- देखें Video

चंबा. हिमाचल प्रदेश के चंबा स्थित खंडवा में रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात बादल फटने से भारी नुकसान की खबर है. इस दौरान हुई भारी बारिश से कई सड़कों और पुलों को बंद करना पड़ा है.

हिमाचल राज्य आपातकालीन केंद्र ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चंबा जिले के खंडवारा ग्राम पंचायत में बीती रात बादल फटने की घटना सामने आई है. इस कारण खेती-बाड़ी को भारी नुकसान के साथ ही एक पुल के भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है.

देखें वीडियो:-

#WATCH | Cloud burst in Khandwa in Chamba of Himachal Pradesh, several roads, bridges closed pic.twitter.com/jkHkSA9cgH

— ANI (@ANI) August 8, 2022