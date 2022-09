शिमला. भारत के हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में एक रूसी-यूक्रेनी प्रेमी जोड़े ने शादी के बंधन में बंधकर प्यार का संदेश भेजा है. यूक्रेन-रूस इन दिनों युद्ध की आग में जल रहे हैं. इस बीच एक यूक्रेनी महिला और रूसी पुरुष ने धर्मशाला में विवाह किया और दोनों देशों को युद्ध नहीं प्रेम करने का आग्रह किया.

28 वर्षीय यूक्रेनी महिला अलोना बर्माका (Alona Burmaka) और 37 वर्षीय रूसी मूल के इजरायली व्यक्ति सर्गेई नोविकोव (Sergey Novikov) ने भारत के विशेष विवाह अधिनियम के तहत सोमवार को धर्मशाला में अपनी शादी का पंजीकरण कराया. वे एक महीने पहले ही हिंदू परंपरा के अनुसार शादी की रस्में निभा चुके हैं. महिला का कहना है कि हिन्दू संस्कृति बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम हिन्दू रीति-रिवाज से शादी करेंगे.

Himachal Pradesh | Russian-born man and a Ukrainian woman urged the two countries to “make love, not war” on the occasion of their marriage in Dharamshala pic.twitter.com/Fhupln7an1

— ANI (@ANI) September 6, 2022