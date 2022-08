कुल्लू में लगातार बारिश से ब्यास नदी में आई बाढ़, लहरें देखकर थम जाएंगी सांसें- Video

कुल्लू. पर्यटन नगरी कुल्लू और मनाली सहित आस-पास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण ब्यास नदी में बाढ़ आ गई है. यहां ब्यास और उसकी नदियों में जलस्तर बढ़ने से खतरनाक रूप से तेज लहरें बहती दिखीं. ब्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर प्रशासन ने नदी के किनारे बने मकानों और दुकानों को खाली करवा दिया है.

मनाली सहित आस-पास के क्षेत्रों में बीते कई दिनों से रुक-रुककर बारिश का दौरा जारी है. मौसम विभाग की मानें तो अगले 2 से 3 दिनों तक कुल्लू में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है. वहीं प्रशासन के द्वारा स्थानीय लोगों और पर्यटकों से भी बार-बार अपील की जा रही है कि बरसात के दिनों में कोई भी व्यक्ति नदी-नालों के पास न जाएं.

#WATCH | Himachal Pradesh: The water level in Beas river has increased due to heavy rains in the Kullu district (31.07) pic.twitter.com/EEsu3tdLLe

— ANI (@ANI) August 1, 2022