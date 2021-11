बेटे सनी संग मनाली में मस्ती करते दिखे धर्मेंद्र, ट्विटर पर शेयर की वीडियो

मनाली. अभिनेता धर्मेंद्र अपने बड़े बेटे सनी देओल (Sunny Deol) के साथ पहाड़ों पर मस्ती कर रहे हैं. सनी देओल और धर्मेंद्र हिमाचल के मनाली में मस्ती करते दिखाई दे रहे है, जिसका वीडियो खुद धर्मेंद्र (Dharmendra) ने ट्विटर पर शेयर किया है. धर्मेंद्र और सनी के इस वीडियो को उनके प्रशंसक जमकर पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो पर जमकर टिप्पणियां आ रही हैं. इस वीडियो को अबतक 53 हजार से ज्यादा लोग देख चुक हैं.

धर्मेंद्र ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मेरा प्यारा बेटा, मुझे हमारे खूबसूरत हिमाचल की एक प्यारी यात्रा पर ले गया. एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि जब भी कोई बाप बेटे के प्यार के बारे में बात करेगा तो आपका ज़िक्र सदियों तक होगा. कैसे सनी जी की आंखों में आपके लिए सम्मान और प्यार झलकता है और आपके चेहरे का सुकून अक्सर ही वो बयान भी कर देता है. आप आने वाले हर जन्म में बाप बेटे के रिश्ते में ही साथ रहें.

My darling son , took me for a loving trip to our beautiful Himachal🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀A lovely holiday 🙏 pic.twitter.com/VsK7sKe3rz

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) November 21, 2021