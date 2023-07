शिमला. टूटा हुआ नेशनल हाइवे, बर्बाद हुए घर और बेहद शांत नदी – ऐसा था बुधवार की सुबह मनाली की तलहटी का नजारा. ड्रोन फुटेज में बाढ़ से हुई भयानक तबाही का मंजर दिखाई दिया. बाढ़ में प्रदेश के कई पुल और कारें बह गईं. इस त्रासदी की वजह से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है. हालांकि, वीडियो से ऐसा लग रहा है कि प्रकृति का गुस्सा शांत हो गया है, बादल छंट गए हैं और साफ नीला आकाश नजर आ रहा है.

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और जगह जगह हुए भूस्खलन के बाद अधिकारियों ने मंगलवार को राज्य में हुई तबाही का जायजा लेना शुरू कर दिया है. राज्य में बारिश के कारण हुई दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है. भूस्खलन और बाढ़ के कारण लगभग 1,300 सड़कें अवरुद्ध हो गईं जबकि 40 बड़े पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

#WATCH | Aftermath of the flood that ravaged Manali in Himachal Pradesh due to incessant heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/z7dDd5qVSB

— ANI (@ANI) July 12, 2023