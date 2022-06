Himachal Accident: सिरमौर में दर्दनाक सड़क हादसा, एक की मौके पर मौत, 2 नाबालिग गंभीर रूप से घायल

सिरमौर. हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना पर रोक नहीं लग पा रही है. आए-दिन यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं. रविवार को भी हिमाचल के सिरमौर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं घायलों को इलाज के लिए आरएच राजगढ़ ले जाया गया है. पूरे मामले की जानकारी स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दी है.

वहीं, बीते शनिवार को सिरमौर के नाहन में बारातियों से भरी एक बोलेरो पिकअप गाड़ी खाी में गिर गई थी. इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. वहीं 12 लोग घायल बताए गए. सभी घायलों को नाहना के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. यह दुर्घटना सेनवाला-कोलवाला भूड़ मार्ग पर हुई.

Himachal Pradesh | One person died on spot & two minors were seriously injured in a road accident in the Sirmaur district. The injured were taken to RH Rajgarh for treatment: State Emergency Operation Centre

