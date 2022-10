हिमाचल को PM मोदी की सौगात, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, अब 3 घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़

शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी. उन्होंने देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन को ऊना के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर राजधानी दिल्ली के लिए रवाना किया. इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहे. इस ट्रेन के शुरू होने से अब दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा होगा. अभी दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से यात्रा में करीब 3:30 घंटे का समय लगता है. नई वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रतिघंटा है, जो यात्रियों को दिल्ली से हिमाचल के अंब अंदौरा तक 5:30 घंटे में पहुंचा देगी. रेलवे द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी 6 दिन चलेगी.

इसका पड़ाव अंबाला, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब और ऊना में अंब अंदौरा होगा. इन स्टेशनों पर ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी. दिल्ली से सुबह 5:50 पर खुलने के बाद ट्रेन 10:34 बजे ऊना 11:05 बजे अपने गंतव्य अंब अंदौरा पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन अंब-अंदौरा से दोपहर 13:00 बजे खुलकर, शाम को 18:25 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है. इससे पहले नई दिल्ली से वाराणसी, नई दिल्ली से कटरा और गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित हो रही हैं. केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर अगले साल 15 अगस्त तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा है.

Himachal Pradesh | PM Modi flags off the Vande Bharat Express train from Una railway station to Delhi, in the presence of CM Jairam Thakur, Railways Minister Ashwini Vaishnaw & Union minister & Hamirpur MP Anurag Thakur

