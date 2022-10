आज PM मोदी का हिमाचल दौरा: बिजली, सड़क, रेल, IIIT...ऊना और चम्बा को देंगे हजारों करोड़ की सौगात

हाइलाइट्स दिल्ली से ऊना के बीच देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी ऊना के सलोह में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का भी PM करेंगे लोकार्पण बिजौली-होली बिजली प्रोजेक्ट का उद्घाटन, 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास

शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. वह ऊना और चम्बा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे, साथ ही दोनों जगहों पर जनसभाएं भी करेंगे. बता दें कि 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं. इस पहाड़ी राज्य में आगामी दिसंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास भी करेंगे. साथ ही ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) का लोकार्पण भी करेंगे. वर्ष 2017 में उन्होंने ही इसका शिलान्यास भी किया था. वह चांजू में तृतीय चरण- 48 MW और देवथल चांजू- 30 MW पॉवर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना में करीब 7981 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे. वह देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अलावा ऊना के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे और ऊना-हमीरपुर रेलवे लाइन का शिलान्यास करेंगे. आपको बता दें कि वंदे भारत दिल्ली से ऊना तक, बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी. ऊना के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा को भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इनमें 2 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी शामिल है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री, पीएम ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज को भी लॉन्च करेंगे.

I will be among the people of Himachal Pradesh tomorrow, 13th October. Looking forward to the programmes in Una and Chamba where many development works will be inaugurated which are aimed at further increasing the pace of progress in the state. https://t.co/HBV8Ltppcl — Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2022

You would be glad to know that the Vande Bharat Express would be flagged off. IIIT, Una will also be dedicated to the nation. The foundation stone of a Bulk Drug Park will be laid. These works will give wings to people’s aspirations. — Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2022

In Chamba, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III in Himachal Pradesh would be launched. This will augment the roads network across the state. Tourism and economic activities will also pick up due to this. The foundation stone for two hydropower projects will also be laid. — Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2022

इसके अलावा चंबा के ऐतिहासिक चौगान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. यहां पर प्रधानमंत्री बल्क ड्रग्स फार्मा के साथ जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का यह दौरा विधानसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण हैं. चंबा में वह भारी जनसमूह को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में हवा बनाने का प्रयास करेंगे. चंबा की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी का ही कब्जा है. एक डलहौजी ही ऐसी सीट है जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11:45 बजे चम्बा पहुंचेगे. यहां उनकी रैली में 75000 के करीब लोगों के शामिल होने की संभावना है.

