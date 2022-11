LIVE: PM मोदी पंजाब में राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख से मिले, अब से कुछ देर में जाएंगे हिमाचल

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के तहत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन में सुंदर नगर और सोलन में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे. इससे पहले पीएम मोदी पंजाब के अमृतसर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ब्यास स्थित राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो से मुलाकात की. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. तो चलिए जानते हैं पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़े सभी अपडेट.

PM Narendra Modi Punjab Himachal Pradesh Visit LIVE:

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की और उन्होंने डेरा का भी दौरा किया. माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे से हिमाचल के चुनाव पर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल में भी बड़ी संख्या में इसके अनुयायी हैं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi meets Dera Radha Soami, Beas head Baba Gurinder Singh Dhillon in Amritsar, he also visited the Dera.

