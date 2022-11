VIDEO: 'स्वागत है भाई स्वागत है...'; जब हिमाचल में पूर्व सैनिकों ने PM मोदी का किया ग्रैंड वेलकम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को दो जनसभाओं को संबोधित करने हिमाचल पहुंचे हैं. कांगड़ा के चंबी में रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी जब एक और जनसभा को संबोधित करने हमीरपुर के सुजानपुर पहुंचे तो वहां मौजूद सेना के पूर्व जवानों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पीएम मोदी जब सुजानपुर पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री का पूर्व सैनिकों ने विशेष स्वागत किया. इस दौरान पूर्व सैनिक ‘स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है’ नारा लगता दिखते हैं. पीएम मोदी सभी के पास जाकर मिलते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं. इस दौरान पूर्व सैनिकों में काफी जोश भी दिखता है.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi received a special welcome from ex-servicemen at Sujanpur, Himachal Pradesh pic.twitter.com/aLxbwJIbVE

— ANI (@ANI) November 9, 2022