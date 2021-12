हिमाचल Covid वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना, 100 फीसदी आबादी को लगा टीका

शिमला. हिमाचल प्रदेश 100 फीसदी आबादी (100% population got vaccinated) को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की दूसरी डोज (Second Dose) देने वाला देश का पहला राज्य (First State in Country) बन गया है, जो लक्ष्य हिमाचल को दिया गया था उसे 4 दिसंबर को पूरा कर लिया गया है. प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने ये दावा किया है. पात्र पूरी आबादी को वैक्सीन की पहली डोज देने में भी हिमाचल देश में नंबर एक पर रहा था.

राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में सभी पात्र वयस्कों को कोविड टीकाकरण का दूसरा डोज लगा दिया गया है. हिमाचल प्रदेश में 53 लाख 86 हजार 393 पात्र व्यस्कों को कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज लगा दी गई है.

बिलासपुर जिले में 3 लाख 18 हजार 150, चम्बा में 3,52,605, हमीरपुर में 3,61,954, कांगडा में 11,40,439, किन्नौर में 68,460, कुल्लू में 3,22,643, लाहौल-स्पीति में 25,494, मण्डी में 7,38,818, शिमला में 6,34,019, सिरमौर में 4,10,187, सोलन में 5,84,326 और ऊना जिले में 4,29,298 टीके लगाए गए.

पीएम मोदी ने की थी सराहना

सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि प्रदेश ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का तय लक्ष्य अगस्त महीने के अन्त तक ही पूरा कर लिया था, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 सितंबर के वैक्सीन संवाद कार्यक्रम में की थी.

सरकार के अनुसार पहली डोज के लक्ष्य को हासिल करने में प्रदेश में विशेष अभियान जैसे ‘‘आजादी के रंग-टीकाकरण के संग‘‘ चलाए गए. स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों को वैक्सीन लगाकर उनके संदेशों का प्रचार प्रसार किया गया. ज़मीनी स्तर पर विभिन्न विभागों और पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई.

रविवार होगा कोविड कर्मियों का सम्मान

5 दिसंबर यानि रविवार को जिला बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में कोविड कर्मियों का सम्मान समारोह मनाया जाएगा. इस समारोह में कोविड टीकाकरण अभियान में हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाने के लिए इन कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे. समारोह की अध्यक्षता राज्य सभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समारोह के मुख्य अतिथि होंगे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैज़ल में मौजूद रहेंगे.

