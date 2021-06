VIDEO: सोलन में 50 साल पुराने दोस्त से मिले अनुपम खैर, बोले-ये हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था

शिमला. बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और अक्सर अपने बयानो को लेकर सुर्खियों में रहने वाले एक्टर अनुपम खेर (Anupam Khair) अपनी मां दुलारी खेर के साथ गुरुवार को अपनी मां के साथ शिमला पहुंचे हैं. अनुपम खैर का शिमला के टूटू में अपना घर है. वह कुछ दिन के लिए यही रहने वाले हैं. इससे पहले, अनुपम खैर बुधवार को चंडीगढ़ से शिमला जाते हुए सोलन में रुके और यहां अचानक अपने स्कूल के दोस्त से मुलाकात की. सोलन (Solan) में अनुपम खेर ने पुराने मित्र के घर में उनके साथ पुरानी यादें साझा कीं. सोलन स्थित पुराने दोस्त अनिल दत्ता राज्य विद्युत बोर्ड से बतौर परियोजना सदस्य सेवानिवृत्त हुए हैं.



On my way to Shimla I was delighted to meet in Solan my school friend #AnilDutta after 50 long years. The last we had seen each other was when we were in 11th grade in 1971. We connected in the pandemic. Dulari was happy to meet him too! School friends are the bestest. Jai Ho!😍 pic.twitter.com/szF8Qhv5YJ