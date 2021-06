ना मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग! DGP से मिले बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां

शिमला. कोरोना काल (Corona Virus) के दौरान मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम और कायदे केवल आम जनता के लिए हैं. ऐसा हम नहीं, तस्वीरें कहती हैं. हिमाचल पुलिस आम जनता के मास्क ना पहनने पर चालान काटती है लेकिन बात जब खुद पर आती है तो चुपी साध लेती है. दरअसल, शिमला में अनुपम खेल ने डीजीपी संजय कुंडू (DGP Sanjay Kundu) समेत कई अधिकारियों से मुलाकात की. इस दौरान कोई भी पुलिस अधिकारी और अनुपम खेर बिना मास्क के नजर आए.



जानकारी के अनुसार, बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर बुधवार शाम को अपनी मात जी के साथ शिमला आए हैं. गुरुवार को अनुपम खेर पुलिस मुख्यालय पहुंचे और यहां डीजीपी के अलावा, अन्य पुलिस अफसरों से मुलाकात और बातचीत की.डीजीपी संजय कुंडू ने उन्हें शॉल और पहाड़ी टोपी देकर सम्मानित किया. इसकी तस्वीरें शाम को पुलिस ने जारी की तो सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे. लोगों ने सवाल उठाया कि क्या नियम कायदे काम आम लोगों के लिए ही हैं? सवाल उठने लगे तो शिमला पुलिस भी एक्टिव हुई और हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पोस्ट पर किए कमेंट्स डिलीट कर दिए. किरकिरी होती देख हिमाचल पुलिस ने पोस्ट पर कमेंट करने की ऑप्शन को ही हटा दिया और अब इस पोस्ट पर कोई कमेंट नहीं कर सकता है. बता दें कि तस्वीर में नजर आ रहे 19 लोगों में डीजीपी संजय कुंडू, शिमला के एसपी मोहित चावला, शिमला की पूर्व एसपी सौम्या सांबशिवम, अनुपम खेर के अलावा, कई पुलिस अफसर हैं.



Thank you DGP #SanjayKundu ji & other illustrious police officers of @himachalpolice for your appreciation & graciousness. It was a humbling experience to be honoured by you all. I had a wonderful time chatting with you. Keep up the great work you all are doing. Jai Ho!! 🙏🌺🙏 pic.twitter.com/P2c7b588q1