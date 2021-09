CM Jairam Delhi Tour: दिल्ली पहुंचे CM जयराम, बोले-तय मीटिंग के लिए आया हूं

शिमला. हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंच गए हैं. रविवार को ही दिल्ली से शिमला पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर के दोबारा दिल्ली जाने पर सूबे की ठंडी सियासी फिजाओं में गर्माहट आ गई है. सोशल मीडिया से लेकर कांग्रेस का कहना है कि सूबे के सीएम को भी गुजरात की तरह बदला जा सकता है. हालांकि, अब तक ऐसी कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आई है.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर को सीएम जयराम ठाकुर शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुए और करीब एक बजे वह दिल्ली में हिमाचल सदन पहुंचे. यहां पर मीडिया से बातचीत में सीएम जयराम ने कहा कि वह तय मीटिंग के लिए यहां आए हैं. बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे.

Himachal Pradesh CM Jairam Thakur arrives at Himachal Sadan in Delhi

“I’ve come to attend a scheduled meeting,” he says pic.twitter.com/rlwgYqrcwn

— ANI (@ANI) September 14, 2021