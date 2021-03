Exclusive: 6 बार हिमाचल के CM रहे 86 वर्षीय वीरभद्र सिंह ने लगवाया कोरोना का टीका

शिमला में टीकाकरण के बाद चाय की चुस्कियां लेते वीरभद्र परिवार.

हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona Virus) की वैक्सीनेशन का तीसरा चरण चल रहा है. साठ साल से ऊपर के बुजुर्गों को टीका लगाया जा रहा है. हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) ने बुधवार को कोरोना का टीका लगाया है. 86 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन ली है. वीरभद्र सिंह के साथ उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह (Pratibha Singh) ने भी टीका लगाया है. वीरभद्र सिंह टीका लगाने के लिए खुद डीडीयू अस्पताल (DDU Shimla) पहुंचे थे.वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने इस दौरान कहा कि सबको टीका लगाना चाह्ए और कोरोना महामारी को दूर करने के लिए यह जरूरी है. 28 दिन बाद दोबारा टीका लगवाएंगे. साथ ही कहा कि Prevention is always better than Cure.बता दें कि इससे पहले मंगलवार को हमीरपुर जिले में पूर्व सीएम धूमल के साथ उनकी धर्मपत्नी शीला धूमल ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया था. इस दौरान पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कोविड से आज पूरा विश्व लड रहा है और पीएम मोदी ने स्वयं को वैक्सीनेशन का टीका लगवाया है, इसलिए सभी को आगे आकर टीकाकरण अभियान में अपना सहयोग देना चाहिए.हिमाचल में तीसरे चरण में बुजुर्गों को यह टीका लगाया जा रहा है. पहले दिन जहां 206 लोगों ने टीका लगवाया था. वहीं, दूसरे दिन बुजुर्गों ने थोड़ा उत्साह दिखाया है. मंगलवार शाम तक 1226 बुजुर्गों ने खुद को कोरोना का टीका लगवाया था. दूसरे दिन एक हजार से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है.मंगलवार को प्रदेश में 23 नए मामले सामने आए हैं और 20 लोग ठीक हुए हैं. हिमाचल में एक्टिव केसों की संख्या 437 है और मौत का आंकड़ा 983 पहुंचा है. मंगलवार को बिलासपुर,हमीरपुर,किन्नौर, सिरमौर और सोलन में एक-एक नया केस आया है. कांगड़ा में 10,शिमला और मंडी जिले में 3-3 और ऊना में 2 नए मामले आए हैं. प्रदेश में अब तक 58 हजार 800 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं. जिनमें 57 हजार 367 ठीक हुए हैं.