जर्मनी के राजदूत वॉल्टर लिंडनर ने शेयर की शिमला की शानदार तस्वीरें, दोस्त का किया धन्यवाद

शिमला. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में इन दिनों बर्फबारी (Snowfall) हो रही है. इससे पूरा प्रदेश बर्फ की सफेद चादरों से ढक गया है. इससे इसकी खूबसूरती बढ़ गई है. वहीं, बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया है. देश से लेकर विदेश तक से सैलानी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं. इसी क्रम में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर लिंडनर (Ambassador Walter Lindner) हिमाचल की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए राजधानी शिमला पहुंचे हैं. उनको बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां इतनी अच्छी लग की वे मुग्द हो गए और तस्वीरों को ट्वीट कर अपनी ख्वाहिशें प्रकट कीं.

जर्मनी के राजदूत वॉल्टर लिंडनर ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें सड़कों, पेड़ और पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है. इससे शिमला की खूबसूरती और बढ़ गई है. साथ ही वॉल्टर ने लिखा है कि जब मैं यहां पर तीन हफ्ते पहले आया था तब सबकुछ हराभरा था. अब कल से यहां पर खूबसूरत बर्फ की चादर ढकी हुई है. तस्वीरें शेयर करने के लिए शिमला के मेरे दोस्त का धन्यवाद.

Just received those wonderful photos of dreamlike Shimla. Where all was green and autumnal when I came there just 3 weeks ago, now fresh cover of beautiful snow since yesterday. Thanks my Shimla friends (here clicks by Dr SureshJi Addri) for sharing! pic.twitter.com/YE56VLCvtQ

— Walter J. Lindner (@AmbLindnerIndia) January 10, 2022