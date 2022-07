हिमाचल के मुख्य सचिव राम सिंह सुभाग ने दिया इस्तीफा, आरडी धीमान बने नए चीफ सेक्रेटरी

शिमला. हिमाचल प्रदेश में गुरुवार देर रात बड़ा फेरबदल देखने को मिला. सूबे के मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने इस्तीफा दे दिया. उनकी जगह अब अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा एवं उद्योग आरडी धीमान को नया मुख्य सचिव बनाय गया है. रामसुभग सिंह को मुख्य सचिव के पद से हटाकर प्रदेश सरकार में प्रधान सलाहकार (प्रशासनिक सुधार) बनाया है.

इसके अलावा, आईएएस अफसर निशा सिंह और संजय गुप्ता को भी प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है. निशा सिंह के पास प्रशिक्षण एवं विदेश संबंधी मामले दिए गए, जबकि संजय गुप्ता के पास जन शिकायत निवारण विभाग रहेगा.

बता दें कि अगस्त, 2021 में अनिल खाची को हटाकर रामसुभग सिंह को मुख्य सचिव, जबकि खाची को राज्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था. रामसुभग सिंह 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. गुरुवार रात कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई. मुख्य सचिव बने आरडी धीमान 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वह मूल रूप से ऊना जिले के धलवाड़ी के रहने वाले हैं.

अधिकारियों के व्हाट्स ग्रुप में क्या लिखा

देर शाम राम सुभाग के इस्तीफे की खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगी. इस दौरान सामने आया कि उन्होंने अफसरों के व्हाट्स ग्रुप को छोड़ दिया है औऱ लिखा- Jai Hind to all of you..My innings as CS comes to an end…Thank you..God bless you and your family…I will be quitting this group.

संजय गुप्ता, निशा सिंह को सुपरसीड किया

संजय गुप्ता भी 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वह आरडी धीमान से वरिष्ठ हैं. वह भी इस पद के लिए वरिष्ठता के हिसाब से दौड़ में थे. मगर संजय गुप्ता और निशा सिंह को सुपरसीड कर आरडी धीमान को मुख्य सचिव बनाया गया है. आरडी धीमान तमाम सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं.

साढे चार साल में छह मुख्य सचिव

हिमाचल की जयराम सरकार ने अपने साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में छह मुख्य सचिव बदले हैं. वीसी फारका, बीके अग्रवाल और अनिल खाची और रामसुभग सिंह बतौर मुख्य सचिव अपना कार्यकाल पूरा भी नहीं कर सके. विनीत चौधरी और डॉ. श्रीकांत बाल्दी ही मुख्य सचिव रहते समय पर सेवानिवृत्त हुए. अब आरडी धीमान प्रदेश सरकार के सातवें मुख्य सचिव बनाए गए हैं.

Tags: CM Jairam Thakur, Himachal Government, Shimla