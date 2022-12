हिमाचल में कौन होगा सीएम? सवाल पर मंथन शुरू, प्रतिभा सिंह के समर्थकों का हंगामा

शिमला. हिमाचल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में विवाद बढ़ गया है. पूर्व सीएम स्व. वीरभद्र सिंह की पत्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह के समर्थकों ने सीएम पद को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. समर्थक शुक्रवार को ओबेरॉय सेसिल होटल के बाहर जमा हुए और चुनाव के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल के काफिले के आगे नारेबाजी करने लगे.

दूसरी ओर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर शाम को सभी के साथ बैठक होगी. उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है. सभी लोग हमारे साथ हैं. गौरतलब है कि गुरुवार को चुनाव जीतने के बाद एक सवाल के जवाब में प्रतिभा सिंह ने कहा था, मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं. लेकिन, यह चुनाव स्व. वीरभद्र के नाम पर लड़ा गया था. उनके परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

#WATCH | Himachal Pradesh: State Congress chief Pratibha Singh’s supporters gathered outside Oberoi Cecil hotel in Shimla showcasing their support to her while stopping Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel’s carcade. pic.twitter.com/jzGV2MmUud

