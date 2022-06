Khelo India: हिमाचल की कबड्डी टीम ने जीता गोल्ड, टाईब्रेकर में हरियाणा को हराया

शिमला. हिमाचल प्रदेश की कबड्डी टीम ने हरियाणा में आयोजित ‘खेलों इंडिया’ में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. सूबे की कबड्डी टीम ने पहली बार इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था. मंगलवार को खेले गए मुकाबले में हिमाचल की टीम ने मेजबान हरियाणा को फाइनल में धूल चटाई. फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा. कड़े मुकाबले में हिमाचल और हरियाणा के बीच 34-34 अंक से मुकाबला बराबर रहा. लेकिन बाद में टाईब्रेकर से हिमाचल की टीम ने हरियाणा को हराया और स्वर्ण पदक हासिल किया.

सीएम जयराम ठाकुर ने दी बधाई

सीएम जयराम ठाकुर ने खेलो इण्डिया यूथ गेम्स में हिमाचल प्रदेश की पुरूष कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है. उन्होंने कहा कि हरियाणा के पंचकूला में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम टीम ने फाइनल मैच में हरियाणा की टीम को पराजित कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है.उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि समस्त प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है और इसके लिए टीम के सभी सदस्य, टीम कोच व मैनेजर सहित समस्त स्टाफ बधाई का पात्र हैं.

