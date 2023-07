शिमला. हिमाचल प्रदेश में मंगलवार शाम 7:20 पर मॉल रोड स्थित मिडल बाजार में शिवालय मंदिर के पास एक रेस्टोरेंट में बड़ा धमाका हुआ. इस धमाके में रेस्टोरेंट में कर्मचारी समेत आसपास गुजर रहे राहगीर भी चपेट में आ गए. जानकारी के मुताबिक, इस घटना में 11 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें से एक शख्स की मौत हो गई. सभी घायलों को पुलिस वाहन और एंबुलेंस से आईजीएमसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया.

मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया, ‘इस धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि स्कैंडल प्वाइंट से रानी झांसी पार्क तक इसके झटके महसूस किए गए. लोअर बाजार और रिपन तक भी इसके बड़े झटके महसूस किए गए. इस धमाके में मिडिल बाजार की 5 से 7 दुकानें ध्वस्त हो गई और कई लोग जख्मी हुए. धमाके के बाद आसपास के कारोबारी किसी तरह जान बचाकर भागे. माल रोड में घूम रहे सैलानी भी धमाके से सहम गए.

#WATCH | Himachal Pradesh: “One person was killed and five others were injured in a cylinder blast today evening at a restaurant in Shimla. The enquiry and investigation is still on”: Sanjeev Kumar Gandhi, Superintendent of Police, Shimla pic.twitter.com/44xDDn78sC

