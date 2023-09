मंडी. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कमांद स्थित आईआईटी संस्थान (IIT Mandi) के डायरेक्टर प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा का अजीबोगरीब बयान सामने आया है. बेहरा का कहना है कि हिमाचल के लोग जानवरों को मारकर मांस (Meat Eating) खाते और इसी कारण यहां पर प्राकृतिक त्रासदी (Natural Disaster) आई है. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह बयान उन्होंने आईआईटी के ही एक कार्यक्रम में उपस्थित स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए दिया है. हालांकि, वीडियो कब की है, इसकी सही जानकारी अभी नहीं मिल पाई है. लेकिन इतना तय है कि यह वीडियो हाल फिलहाल का ही है. क्योंकि, हिमाचल में बीते माह ही त्रासदी आई है.आईआईटी ने फिलहाल इस बयान पर चुप्पी साध ली है.

वीडियो में आईआईटी मंडी के डायरेक्टर प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा बच्चों को संबोधित करते हुए मांस न खाने की नसीहत देते हुए भी नजर आ रहे हैं. बेहरा के अनुसार यदि मनुष्य को अच्छा इंसान बनना है तो उसे मांस नहीं खाना चाहिए. इस वीडियो में डायरेक्टर बच्चों को मांस न खाने की शपथ भी दिला रहे हैं. जब बच्चे धीमा आवाज में उनकी बातों में हां मिलाते हैं तो वह जोर देकर अपनी बात दोहराते हैं. वीडियो में डायरेक्टर मासूम जानवरों का शिकार करना भी प्रकृति से खिलवाड़ करना बताते हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो के बारे में आईआईटी मंडी के मीडिया सेल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किस कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया गया है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. मांस न खाने को लेकर जो बात कही गई है, वह डायरेक्टर के अपने निजी विचार हो सकते हैं.

Eating meat and butchering animal cause Himachal monsoon disaster, Says IIT Mandi Director Lakhsmidhar. #HimachalPradesh #himachalflood #IITMandi #rainfury #meateating @ianuragthakur @CMOFFICEHP pic.twitter.com/GhFG8cEYjr

