ऑनलाइन फ्रॉड का नया तरीकाः WhatsApp पर मंत्रियों, नेताओं और अफसरों की डीपी लगाकर ठगी का खेल

शिमला. साइबर क्राइम की जड़ें लगातार मजबूत होती जा रही हैं. ऑनलाइन ठगी के लिए शातिर अब नए-नए तरीके इजाद कर रहे हैं. अब एक व्हट्स एप्प के जरिए भी ठगी की कोशिश शुरू हो गई है. इंटरनेट पर बैठे ठग हिमाचल प्रदेश में व्हट्स एप्प पर मंत्रियों, आला नेताओं और उच्चाधिकारी की डीपी का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी करने की साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं. इस संबंध में शिमला स्थित साइबर थाना को करीब आधा दर्जन शिकायतें मिली हैं और एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले पर हिमाचल पुलिस ने जनता के एडवाइजरी जारी की है. एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है.

हिमाचल पुलिस के अनुसार इंटरनेट स्कैमर्स आए दिन फ्रॉड के नए-नए तरीके अपनाते हैं. ये स्कैमर्स इतने शातिर होते हैं कि जरा सी चूक आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. साइबर अपराधी अब व्हट्स एप्प को ही अपना जरिया बना रहे हैं. इस बाबत साइबर क्राइम के एसपी रोहित मालपानी ने कहा कि साइबर अपराधी महत्वपूर्ण हस्तियों समेत कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की फोटो को फर्जी नम्बर से रजिस्टर्ड व्हट्स एप्प पर बतौर प्रोफाईल (DP) फोटो लगाते हैं, इसके बाद परिचित व्यक्तियों, रिश्तेदारों और सहकर्मियो को भेजते हैं और किसी तरह की विशेष इमरजेंसी बताकर पैसों के साथ साथ अमेजोन गिफ्ट कार्ड की डिमान्ड करते हैं. ऐसी ही शिकायत साइबर थाना को मिली हैं.

एसपी ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति का फोटो व्हट्स एप्प पर बतौर प्रोफाईल (DP) होने पर यह न समझें कि यह व्हट्स एप्प प्रोफाइल या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट उसी असल व्यक्ति का है. कई बार साइबर अपराधी द्वारा व्हट्स एप्प अकाउंट में ये भी लिखा जाता है कि “ यह व्हट्स एप्प एकाउन्ट मेरा है और यह मेरा प्राइवेट नम्बर है” यह मेसेज आने की शिकायत मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिमला में महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति, दो आला नौकरशाहों और अन्य विभागों के आला अधिकारी की फोटो का इस्तेमाल पर व्हाट्स एप्प पर ये मैसेज भेजे गए हैं. पुलिस के अनुसार हिमाचल की जनता जागरूक है, अब तक ऐसे किसी मैसेज पर किसी ने पैसे नहीं भेजें या प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है.

क्या सावधानियां बरतें

गिफ्ट वाले मैसेज से दूर रहें, रिप्लाई न करें.

व्हट्स एप्प (WhatsApp) पर आए किसी भी गिफ्ट जीतने या जॉब आदि प्रदान करने से संबंधित मैसेज में दिए लिंक (link) को क्लिक न करें.

व्हट्स एप्प प्राइवेसी सेटिंग लगाएं.

व्हट्स एप्प की डिस्पले पिक्चर (Display picture) यानी डीपी (DP) पर प्रोफाइल लॉक लगाएं. इससे आपकी डीपी केवल वही देख पाएंगे, जिनके फोन नंबर आपकी कांटेक्ट लिस्ट (contact list) में दर्ज होंगे. इसके लिए आपको यह करना होगा.

WhatsApp के दाहिने कोने में दिख रहे तीन डाट्स पर क्लिक करना होगा, यहां आपके सामने डाउन ड्रॉप मेन्यू में setting का ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, अब आपके सामने account का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको privacy का विकल्प दिखेगा, आपको इसमें प्रोफाइल फोटो (profile photo) पर क्लिक करना होगा, आपसे पूछा जाएगा everyone, my contact, nobody, यदि आप केवल अपने संपर्कों तक डीपी को रखना चाहते हैं तो my contact पर क्लिक करें, किसी को नहीं दिखाना चाहते तो nobody पर क्लिक कर दें. इसी तरह इसके नीचे एक विकल्प (groups) आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि who can add me to groups, यहां everyone या my contact का ऑप्शन रहेगा, आप यहां my contact को सेलेक्ट कर लें, इसी तरह आप अपने about और status को भी अपनी contact list के लोगों तक सीमित कर सकते हैं.

अनजान मैसेज को न ओपन न करें.

किसी अनजान व्यक्ति की ओर से भेजे गए मैसेज को ओपन न करें, न ही इस पर रिस्पांड करें. अनजान ग्रूप में न रहें.

किसी भी ऐसे ग्रुप के मेंबर न बनें जिसे आप न जानते हों, यदि कोई add भी करे तो तुरंत exit कर लें,फिर इसे block कर दें.

यदि कोई आपसे पैसा मांगे या कोई अवांछित बात करे तो screenshot लेकर पुलिस को सूचना दें.संदिग्ध नंबर को ब्लॉक करें. आप संदिग्ध नंबर को ब्लॉक कर उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं.

