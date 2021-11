Weather in Himachal: शिमला में हल्की बारिश, लाहौल और रोहतांग में ताजा स्नोफॉल

शिमला. हिमाचल प्रदेश में दिवाली (Diwali) से एक दिन पहले मौसम (Weather in Himachal) के करवट बदलने से ठंड बड़ी है. शिमला में हल्की बारिश (Rain in Shimla) और लाहौल में ताजा हिमपात (snowfall in lahaul spiti) हुआ है. मौसम के पूर्वानुमान के बीच बुधवार को दूसरे दिन भी लाहौल-स्पीति, रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है.

वहीं, गुरुवार को तमाम इलाकों में धूप खिली हुई है. लाहौल घाटी में ऊंचाई वाले भागों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और इससे प्रदेश के कई भागों में शीतलहर बढ़ गई है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है. वहीं, चार नवंबर, छह और सात नवंबर को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है.

जानकारी के अनुसार, मौसम में लगातार बदलाव के चलते किन्नौर के कल्पा और लाहौल-स्पीति के केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है. बुधवार को रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। चंद्राघाटी के कोकसर में भी ताजा बर्फबारी हुई. यहां पर बर्फ के फाहे गिरे तो कोकसर पहुंचे सैलानी खुशी से झूम उठे. लाहौल-स्पीति जिले के साथ कुल्लू-मनाली की चोटियों में बर्फबारी शीतलहर बढ़ गई है.

दारचा से आगे गए तो कार्रवाई

सर्दी का मौसम और बर्फबारी (Snowfall) को ध्यान में रखते हुए लाहौल-स्पीति जिला प्रशासन ने 2 नवंबर से मनाली-सरचू मार्ग में दारचा के आगे सिविल वाहनों के जाने पर रोक के आदेश जारी किए हैं. दारचा से आगे लेह की तरफ सिविल वाहन पार नहीं हो सकेंगे. उपायुक्त नीरज कुमार ने कहा कि मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया है. इसलिए दारचा के आगे वाहन नहीं भेजे जाएंगे. ग्रांफू से लोसर मार्ग भी वाहनों के लिए बंद किया जाएगा. वहीं, अब पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई सिविल वाहन दारचा से आगे गया तो केस दर्ज किया जाएगा.

केवल शिमला में हुई बारिश

हिमाचल में शिमला में बुधवार को हल्की बारिश हुई. हालांकि, दूसरे इलाकों में मौसम साफ रहा. शिमला का न्यूनतम तापमान 6.7, सुंदरनगर 9.7, भुंतर 8.5, कल्पा माइनस 0.3, धर्मशाला 11.2, ऊना 13, नाहन 13.0, केलांग माइनस 1.3, पालमपुर 9.0, सोलन 10.0, मनाली 3.2, कांगड़ा 10.7, मंडी 12.0, बिलासपुर 10.0, हमीरपुर 11.2, चंबा 7.3, डलहौजी 4.6, कुफरी 3.3, जुब्बड़हट्टी 8.5 और पांवटा-साहिब में 18.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.