Weather Update: हिमाचल में Yellow Alert जारी, 22 व 23 को भारी बारिश की चेतावनी

शिमला. पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम (Weather) में बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पर भी धूप खिल रही थी लेकिन एक बार फिर मौसम पलट रह है. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में मंगलवार और बुधवार (Tuesday and Wednesday) को भारी बारिश (Heavy Rainfall) की संभावना जताई गई है. इस कारण प्रदेश में येलो अर्लट (Yellow Alert) जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार 25 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा. ऐसे में प्रशासन ने भी लोगों को इस बारे में चेताया है.​

शिमला के मौसम विज्ञान (Shimla Weather Department) केंद्र ने लोगों सर्तक रहने की सलाह दी है. बता दें कि सोमवार को प्रदेश की राजधानी शिमला सहित सभी जगह मौसम साफ था और लोग धूप का आनंद ले रहे थे. लेकिन एक बार फिर बारिश के कारण मौसम में ठंडक बढ़ सकती है. साथ ही भारी बारिश के कारण यहां आए सैलानियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

