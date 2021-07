Solan: युवक ने फेसबुक पर सुसाइड नोट किया पोस्ट और कर ली आत्महत्या, लिखा-“Don’t cry because...”

मुकुल ने फेसबुक पर लंबा नोट भी डाला.

. हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में 29 साल के युवक ने सुसाइड कर लिया. मौत से पहले युवक ने अपनी फेसबुक पोस्ट में सुसाइड नोट (Suicide Note) भी डाला और अपनी मौत का कारण भी बताया. पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है.जानकारी के अनुसार, 29 साल का मुकुल वारिया शादी और इवेंट्स की डेकोरेशन के प्रोजेक्ट लेता था. मंगलवार को उसने अपने घर में कमरे में फंदा लगा लिया. परिजन जब तक उसे अस्पताल पहुंचाते उसकी मौत हो गई थी.मुकुल ने खौफनाक कदम उठाने से पहले एक लंबी फेसबुक पोस्ट लिखी. उन्होंने एक पुलिस कर्मी पर भी टॉचर्र करने का आरोप लगाया है. साथ ही लिखा कि अंत समय पर ऑर्डर कैंसिल किया गया है. इस वजह से अब उससे 35 हजार रुपये वापस मांगे जा रहे हैं. वह अकेला पड़ गया है. मुझे माफ करना मैं थक गया हूं. घरवाले मुझसे कभी खुश नहीं रहे हैं. मैं मुश्किल में फंस गया हूं. अब मुझसे मुश्किलों का सामना नहीं हो रहा है.मुकुल ने अपने फेसबुक पोस्ट में जहां परिवार से माफी मांगी वहीं, अपनी एक महिला दोस्त से भी माफी मांगी और कहा कि उसने भी उसे काफी समझाया, पर वह समझ नहीं पाया. वहीं, एक दूसरी लड़की पर धोखा देने का आरोप लगाया. कहा कि युवती से वह बहुत प्यार करता था. लेकिन उसने दूसरों के साथ चक्कर चलाया और मुझे झूठे सपने दिए. अंत में युवक ने माफी मांगी और लिखा “Don’t cry because it’s over smile because it happened.”बता दें कि मंगलवार को 19 साल के युवक ने कांगड़ा में सुसाइड किया. युवक ने फेसबुक लाइव में सुसाइड किया. युवक घर में अकेला था और मां बद्दी में नौकरी करती है. पिता चार साल पहले ही सुसाइड कर चुके हैं.