हिमाचल प्रदेश: सोलन के कंडाघाट में गहरी खाई में गिरा सेब से लदा ट्रक, ड्राइवर की मौत

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कंडाघाट के पास नियंत्रण खोने के बाद सेब से लदा एक ट्रक खाई में गिर गया. हादसे में चालक की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. जानकारी के मुताबिक UP 12 AT 6558 नंबर का सेब से लदा यह ट्रक शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था. जैसे ही ट्रक कंडाघाट से आधा किलोमीटर आगे पहुंचा, तो सोलन से शिमला की ओर आ रहे एक दूसरे ट्रक ने सेब लदे ट्रक को टक्कर मार दी. इस टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट नीचे गोलग गांव की सड़क पर जा गिरा. वहीं, दूसरी ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया.

Himachal Pradesh | An apple-laden truck falls into a gorge after losing control near Kandaghat in district Solan, driver killed; case registered pic.twitter.com/fFOd3BmUXR

— ANI (@ANI) October 9, 2022