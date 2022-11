VIDEO: पहाड़ी राज्यों में मौसम ने ली करवट, J&K, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी, येलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली: भारत के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का बहुरंगी मिजाज देखने को मिल रहा है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, तो दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बारिश हुई है. राज्य के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है. नारकंडा और खड़ापत्थर में हल्का हिमपात देखने को मिला है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. आगामी 3 घंटो में चंबा, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, मंडी, कुल्लू, शिमला के निचले इलाकों में बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है.

पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में सोमवार सुबह से बर्फबारी का दौर लगातार जारी रहा. मनाली में आज अधिकतम तापमान 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान माइनस 3 डिग्री दर्ज किया गया. घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है. रोहतांग में 8 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है. मढ़ी में 1 फीट के करीब और गुलाबा में 4 इंच ताजा बर्फबारी सोमवार को दर्ज की गई. खराब मौसम के चलते अटल टनल को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है. सोलंग नाला से आगे वाहनों की आवजाही पर रोक लगा दी गई है. मौसम साफ होने के बाद ही अब आगे जाने की अनुमति मिलेगी.

जम्मू-कश्मीर में भी ज्यादातर इलाकों में रिमझिम बारिश हुई है. वहीं ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात भी हुआ है. पूंछ और कुपवाड़ा जिलों में इस सीजन की पहली बर्फबारी सोमवार को हुई. आसमान में घने बादल छाए हुए हैं. धूप निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. रुक-रुक कर बारिश हो रही है. हिमपात के कारण मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हुई है.

#WATCH | Jammu and Kashmir: The plains and the lower reaches of Kupwara receive the season’s first snowfall. pic.twitter.com/p7E9tjdEWu

— ANI (@ANI) November 14, 2022