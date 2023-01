Bokaro: कोक ओवन में हुई ठेका श्रमिक की मौत के मामले में अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज

मृत्युंजय कुमार

बोकारो. दो महीने पूर्व कोक ओवन में हुई ठेका श्रमिक की मौत के मामले में बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ED) वर्क्स और चीफ जनरल मैनेजर (CGM) के खिलाफ बोकारो कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है. उक्त मामले में बीएसएल (BSL) प्रबंधन ने ठेका श्रमिक की मौत का कारण हार्ट अटैक बताकर नियोजन नहीं दिया था, पर जांच के दौरान राज्य सरकार के कारखाना निरीक्षक ने पाया की उसकी मौत सामान्य नहीं थी.

बताया जा रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) के कोक ओवन बैटरी संख्या 2 में बीते साल 15 अक्टूबर को हुए ठेका मजदुर नन्द कुमार (47) की मौत दुर्घटना में हो गई थी. दुर्घटना के बाद मृत्यु के कारणों के जांच के उपरांत बोकारो अंचल के कारखाना निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह मुंडा के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर(ED) वर्क्स और चीफ जनरल मैनेजर(CGM) कोक ओवन & बाई प्रोडक्ट प्लांट के खिलाफ आवेदन दायर किया गया है.

मौत का कारण कारखाना निरीक्षक ने यह पाया

घटना को लेकर किये गए अनुसंधान के क्रम में कारखाना निरीक्षक (Factory Inspector) ने काफी कुछ पाया है. जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में आवेदन दिया. बताया जा रहा है कि कारखाना निरीक्षक ने पाया कि मृतक का नियमाकुल स्वास्थ्य जांच जो हर एक साल में करवाना अनिवार्य था. वह नहीं हुआ था. बीएसएल प्रबंधन नन्द कुमार की मृत्यु को एक्सीडेंट न मानते हुए हार्ट अटैक कारण मान रहा था. लेकिन बिना नियमित स्वास्थ्य जांच के और मेडिकल हिस्ट्री के यह स्थापित कर पाना कि वह हृदय रोगी था और हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई, यह संभव नहीं था.

रिपोर्ट के मुताबिक कारखाना निरीक्षक ने अनुसन्धान के क्रम में यह पाया कि मृतक नन्द कुमार जिस जगह काम कर रहा था, वहां तापमान अधिक था. जिस कारण वह बेहाश होकर गिर गया. जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. कारखाना निरीक्षक ने Section 41 C of The Factories Act 1948 और Jharkhand Factory Rules 1950NH में कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है.

मृतक नन्द कुमार मैसर्स फास्बेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ठेका श्रमिक थे. घटना के दिन कोक ओवन बैट्री नंबर 2 में बी शिफ्ट में कार्य के दौरान रात्रि लगभग 9:45 में अस्वस्थता के कारण अचानक अचेत हो गए थे. वे ओवन टॉप पर ही गिर पड़े. गिरने के बाद सहकर्मी साथियो के द्वारा प्लांट मेडिकल ले जाया गया, वहां चिकित्सको ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हे बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया. वहां ईलाज के क्रम मे उनका देहांत हो गया. प्रबंधन दुर्घटना को हार्ट अटैक बताकर नियोजन देने पर आना कानी कर करती रही.

