धनबाद में छात्राओं को लाठियां मारकर खदेड़ने पर बवाल, पुलिस एक्शन पर जांच के आदेश

धनबाद. ज़िला कलेक्टर कार्यालय के बाहर झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिस मामले में सरकार का कहना है कि जांच की जा रही है. इस मामले के मुताबिक बताया जाता है, जब 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राएं अपने रिज़ल्ट से असंतुष्ट होने के चलते कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंची थीं, तब पुलिस अधिकारियों ने इन छात्राओं को लाठियां मारकर खदेड़ा. एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लड़कियों पर लाठियां बरसाते हुए पुलिसकर्मियों व अफसरों को देखा गया.

झारखंड अकादमिक परिषद द्वारा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद धनबाद में कलेक्टर कार्यालय पर राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ छात्राओं के प्रदर्शन को लाठियों के बल पर खदेड़ा गया था. वास्तव में, यहां गुप्ता एक मीटिंग कर रहे थे और छात्राएं अपनी मांगें उनकी सामने रखना चाहती थीं. लेकिन हॉल के एक दरवाज़े से इन छात्राओं को बल प्रयोग से बाहर निकाले जाने का वीडियो सामने आया.

There’s a well-established procedure for reassessment. If any unsuccessful student wants to pass the exam, he/she should approach the grievance cell. As far as the lathi-charge is concerned, the (Dhanbad) DC has constituted an enquiry: Jharkhand Education Minister Jagarnath Mahto pic.twitter.com/lTYFkK5Qhy

