New Year 2022: सैलानियों से गुलजार हुआ दुमका का मसानजोर डैम, नए साल के लिए खास तैयारी

दुमका. 2022 का (New Year 2022) आगमन अब होने ही वाला है. ऐसे में झारखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दुमका (Famous Tourist Place of Dumka) के मसानजोर डैम (Massanjore Dam) की खूबसूरत प्राकृतिक छटा का आनंद लेने सैलानी पहुंचने लगे हैं. यहां झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों के लोग आकर नए साल के स्वागत में मस्ती करते नजर आ रहे हैं. दुमका का मसानजोर डैम मयूराक्षी नदी पर अवस्थित है. यहां डैम की खूबसूरती के साथ-साथ चारों ओर दिख रहे विशाल पर्वत और आकर्षक मनोहारी वादियों को निहारने के लिए पर्यटकों का जुटना शुरू हो गया है. वहीं पर्यटक इस डैम में बोटिंग का आनंद ले रहे हैं तो कोई परिवार और रिश्तेदारों के साथ पिकनिक (New Year Picnic) का आनंद उठा रहा है. कुल मिलाकर कहे तो नए साल के आगमन की मस्ती में लोग डूब चुके हैं. इस बार मसानजोर डैम पर नए साल को लेकर विशेष तैयारी भी की गयी है. नए साल को लेकर विशेष तौर पर बोटिंग, बैठने, साफ-सफाई, सुरक्षा आदि को लेकर खास इंतजाम किया गया है.

बता दें, नव वर्ष के आगमन की खुशी युवाओं में काफी नजर आ रही है. वह नाच गाकर, जश्न मना कर 2022 के स्वागत में जुट गए हैं. कई जिलों से स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राओं का दल भी यहां के रमणीक दृश्यों का आनंद लेने पहुंच रहे हैं. घूमने आए एक पर्यटक राहुल ने बताया कि बहुत ही आनंद आया ऐसे नजारे हमने आज तक देखे ही नहीं. चारों और डैम का पानी ही पानी, ऊंचे – ऊंचे पर्वत और सुंदर वादियों ने हमें आनंदित कर दिया.

‘राज्य सरकार दे और ध्यान’

यहां बहुत सारे सैलानी जो दूर से आते हैं यहां के प्राकृतिक दृश्य की तारीफ करते नहीं थकते. साथ ही साथ यह भी सलाह दे रहे हैं कि इस जगह को सरकार और जिला प्रशासन विस्तृत प्लान कर और डेवलप करे तो यहां भारत क्या दूसरे देशों के लोग भी पहुंचेंगे. एक सैलानी अरुण अपना अनुभव शेयर करते कहते हैं कि इससे कम प्राकृतिक संसाधनों वाले पर्यटन स्थल को इस तरह निखारा गया है कि वह स्थान टूरिज्म के दृष्टिकोण से ज्यादा उन्नत हो गया है. इस तरह का प्रयास यहां भी होना चाहिए.

लोगो को मिलता है रोजगार

बता दें, मसानजोर डैम का आनंद लेने काफी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं. इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है. दूरदराज से आए दुकानदारों को यहां अच्छी आमदनी प्राप्त होती है. वे कहते हैं कि अभी तो पूरे जनवरी माह में पर्यटकों की भीड़ रहेगी. प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है.

