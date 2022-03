प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति और ससुर को उतारा मौत के घाट, ऐसे रची थी हत्या की साजिश

जमशेदपुर. झारखंड के जमशेदपुर (Jamshedpur Murder Case)से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और ससुर की बेरहमी से हत्या (woman kills her husband and father in law) कर दी. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी महिला गांजा तस्कर है. वहीं उसका प्रेमी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है. वह चार महीने पहले ही काम की तलाश में जमशेदपुर आया था. आरोपी गांजा महिला तस्कर का नाम दीपा देवी और उसके का नाम जितेंद्र कुमार बताया जा रहा है.

महिला ने ही दी थी पुलिस को सूचना

पूरा मामला बागबेड़ा थाना अंतर्गत गांधीनगर की है. गुरुवार रात दीपा देवी ने प्रेमी के साथ मिल कर पति राजू मोहंती (40) और ससुर (70) की गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया. मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉ. एम तामिल वाणन ने बताया कि शुक्रवार सुबह बागबेड़ा पुलिस को दीपा देवी ने ही सूचित किया कि उसके पति राजू मोहंती और ससुर सुशील मोहंती दोनों ने रात में ज्यादा शराब पी थी और सुबह उनका शव उनके कमरे में मिला. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो दीपा के पति राजू मोहंती का शव उसके मकान के कमरे में, जबकि राजू के पिता सुशील मोहंती की लाश मकान से सटे हुए उनकी परचून की दुकान में देखी.

ऐसे हुआ हत्या का खुलासा

वहीं सुबह दीपा ने बताया कि पति अधिक शराब पीते थे, लिहाजा उनकी मौत हुई जबकि उनके ससुर ज्यादा बीमार रहते थे और बीमारी की अवस्था में ही उन्होंने शराब पी थी, इसलिए मौत हो गई. लेकिन पुलिस को दीपा के बयान पर यकीन नहीं हुआ. फिर पूरे कमरे की तलाशी ली गई व जब शव का परीक्षण किया गया तो गले में चोट के निशान मिले. पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए उसी मकान परिसर में किराए में रहने वाले जितेंद्र कुमार को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की तो सारा माजरा सामने आ गया.

Tags: Crime News, Jharkhand news, Murder case