DC माधवी मिश्रा के व्हाट्सएप आईडी से पूछा जा रहा था- What are you doing, जानिये क्या है पूरा मामला

हाइलाइट्स कई बार बनाई जा चुकी है रामगढ़ डीसी की फर्जी व्हाट्सएप आईडी डीसी माधवी मिश्रा के नाम से मैसेज कर लोगों को किया जाता है गुमराह रामगढ़ के तत्कालीन SP का भी बनाया जा चुका है फर्जी अकाउंट

रिपोर्ट- जावेद खान

रामगढ़. झारखंड के रामगढ़ जिले में साइबर ठगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब साइबर अपराधी सिर्फ आम लोग के ही नहीं बल्कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम पर भी फेक व्हाट्सएप फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों को गुमराह कर ठगी करने में जुट गए हैं. ऐसा ही मामला झारखंड के रामगढ़ जिले से आया है, जहां की उपायुक्त माधवी मिश्रा के नाम से एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को what are doing, where are you at the moment का मैसेज भेजा जा रहा था.

बता दें, बीते चार दिनों में ऐसा दूसरी बार हुआ है. वहीं जब से उपायुक्त माधवी मिश्रा की रामगढ़ में पोस्टिंग हुई है, तब से यह उनके साथ चौथा मामला है. ताजा मामला 28 जुलाई का है, जब मोबाइल नंबर 8670846360 से उपायुक्त माधवी मिश्रा के नाम से फेक आईडी बनाकर लोगों को मैसेज भेज कर गुमराह करने का काम किया जा रहा था. उपायुक्त को जैसे ही इसकी जानकारी मिली उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर लोगों से इस फेक व्हाट्सएप अकाउंट को नजरअंदाज करने की अपील की और कहा कि इस नंबर से किसी तरह का मैसेज अथवा फोन आने पर कोई भी प्रतिक्रिया ना दें.

25 जुलाई को भी भेजा गया था मैसेज

इस संबंध में अब जिला प्रशासन द्वारा जांच शुरू कर दी गयी है. जल्द ही व्हाट्सएप अकाउंट बनाने वाले व्यक्ति को पकड़ा जाएगा. वहीं इसके पहले 25 जुलाई को भी रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा के नाम पर एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर मैसेज भेज कर लोगों को गुमराह किया जा रहा था. उस समय भी समय रहते उपायुक्त ने लोगों को फेक व्हाट्सएप अकाउंट के बाबत जानकारी दी थी. तब जाकर लोग साइबर अपराधी के किसी तरह के जाल में आने से बच गए.

SP का भी बनाया जा चुका है फर्जी आईडी

इससे पूर्व रामगढ़ के तत्कालीन एसपी प्रभात कुमार के नाम से फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे की मांग की गई थी. उस समय भी जिला प्रशासन ने तत्काल लोगों को फेक फेसबुक अकाउंट के बाबत जानकारी देकर लोगों को साइबर अपराधी के जाल में फंसने से आगाह किया था. जिले के वरीय अधिकारियों के नाम पर फेक व्हाट्सएप पर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट बनाकर साइबर अपराधी लगातार चुनौती देने का काम कर रहे हैं. हालांकि अभी तक किसी भी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. आम लोगों में चर्चा है कि जब साइबर ठग बड़े अधिकारियो के नाम पर फेंक अकॉउंट बना कर लोगों को गुमराह कर सकते हैं तब आम लोगों के अकाउंट कितने सुरक्षित हैं.

