Jharkhand News : कांग्रेस MLA ने किया तालिबान का समर्थन, कहा- अब खुश हैं अफगानिस्तानी

रांची. कांग्रेस विधायक और झारखंड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने अब तालिबान की तारीफ करके नए विवाद को जन्म दे दिया है. इरफान अंसारी ने कहा कि वहां के लोग अब खुश हैं. अमेरिकन वहां जाकर अफगानिस्तान और तालिबान के साथ ज्यादती कर रहे थे. मां-बहन, बच्चों तक को तंग कर रहे थे. इसी के खिलाफ यह लड़ाई है. जो कुछ फैलाया जा रहा है, वह गलत है. मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानसभा पहुंचे इरफान ने मीडिया से कहा कि तालिबान की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने अमेरिकियों को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया है. जामताड़ा से दूसरी बार विधायक बने अंसारी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में किस तरह की ज्यादती करती थी.

बीजेपी ने कांग्रेसी विधायक इरफान को बताया देश का दुश्मन

बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेसी विधायक द्वारा तालिबान का समर्थन करने को लेकर कहा कि कांग्रेस के कारण देश का विभाजन हुआ. तालिबान का समर्थन करने वाले कांग्रेसी विधायक देश के दुश्मन हैं.

इन्हें भी पढ़ें :

सेक्‍सटॉर्शन का नया ठिकाना बना हजारीबाग, साइबर क्रिमिनल्‍स का चौंकाने वाला खुलासा

झारखंड विधान सभा मानसून सत्र: पहले दिन शोक संदेश के दौरान भी शांत नहीं बैठा विपक्ष

आप मेरे साथ तालिबान चलें, फिर बताता हूं जवाब : इरफान अंसारी

इरफान अंसारी ने कहा कि यह बीजेपी की चाल है कि वह सिर्फ तालिबान के मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं. जिससे कि भारत के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हट जाए. पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर कि अफगानिस्तान में लड़कियों को 10 साल की उम्र के बाद भी पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, तालिबान फिर हम बताते हैं इसका जवाब.

इरफान अंसारी का वीडियो

#WATCH | American forces are committing atrocities in Afghanistan. They harass mothers, sisters & children. The fight is against it. Taliban & the people of Afghanistan are happy: Congress MLA Irfan Ansari in Ranchi, Jharkhand pic.twitter.com/bgNGksFMXU

— ANI (@ANI) September 3, 2021