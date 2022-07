Jharkhand Tender Scam: हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के कई ठिकानों पर ED की रेड

रांची. इस वक्त झारखंड से बड़ी खबर आ रही है जहां कथित टेंडर घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है. मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में पंकज मिश्रा के करीब 18 ठिकानों पर शुक्रवार सुबह 5 बजे से ही ईडी ने रेड करनी शुरू कर दी है. झारखंड टेंडर घोटाला से जुड़े मामले पर यह अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

बताया जा रहा है कि ईडी की टीम सुबह 5 बजे से ही पंकज मिश्रा के अलग-अलग ठिकानों छापेमारी कर रही है. पंकज मिश्रा के अलावा उनके करीबी कहे जाने वाले मिर्जाचौकी स्थित कारोबारी राजू, पतरु सिंह और ट्विंकल भगत के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा है. इसके अलावा बरहरवा में भी कृष्णा साह समेत तीन पत्थर व्यवसायियों के यहां भी ईडी ने रेड मारी है.

Enforcement Directorate (ED) conducts raid at the locations of Jharkhand CM Hemant Soren’s MLA representative Pankaj Mishra. Raids going on at 18 locations, including Sahebganj, Berhait and Rajmahal in connection with a tender scam: Sources

— ANI (@ANI) July 8, 2022