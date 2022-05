IAS पूजा सिंघल के 6 ठिकानों पर ED ने फिर मारी रेड, रांची और मुजफ्फरपुर में चल रही छापेमारी

रांची. इस वक्त आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईडी की टीम ने एक बार फिर पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर रेड मारी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम झारखंड की राजधानी रांची समेत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भी पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

बताया जा रहा है कि मनी लॉन्डरिंग मानरेगा घोटाला मामले में सबूतों की तलाश में ईडी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक स्थान और झारखंड में छह स्थानों पर छापे मारे है. समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकरी दी है.

Jharkhand IAS Pooja Singhal case: Enforcement Directorate conducts raids at six locations in Ranchi, Jharkhand and one location in Muzaffarpur, Bihar: Sources

