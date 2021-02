रांची. झारखंड के नए डीजीपी नीरज सिन्हा (DGP Neeraj Sinha) ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया. इसी के साथ पिछले 11 महीने से प्रभारी डीजीपी के रूप में काम कर रहे एमवी राव (MV Rao) वापस होमगार्ड और फायरब्रिगेड के डीजी पद की जिम्मेदारी संभालने चले गये. लेकिन विदाई से पहले सोमवार सुबह उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मन की बात लिखी. उन्होंने लिखा कि मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं, जिन्होंने मेरे खिलाफ जहर उगला है. मुझे पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाया है.

बता दें कि प्रभारी डीजीपी के तौर पर एमवी राव कई बार अपने बयानों के लिए विपक्ष के निशाने पर आए. सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के दोषियों को उन्होंने आयरन हैंड से कुचलने की बात कही थी. इस बयान को लेकर उनकी खूब आलोचना हुई थी. इसके अलावा नक्सलियों को लेकर दिए उनके बयान भी चर्चा में रहे.

I am grateful to all those who encouraged me to do well in my role as DGP @JharkhandPolice. I am grateful to people who have been critical for having kept me alert and do better . I am also grateful to persons who spewed venom for making me stronger. Thank you 🙏