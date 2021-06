CM सोरेन ने लिखी PM मोदी को चिट्ठी : 'राज्य के फंड चुके, फ्री वैक्सीन दीजिए'

रांची/नई दिल्ली. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि झारखंड के लिए 18 से 44 आयुवर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए कोविड वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करवाई जाए. इस पत्र में सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य की माली हालत ठीक नहीं है. ऐसे में, वह सीमित संसाधनों के चलते वैक्सीनेशन पर करीब 1100 करोड़ रुपये का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है. इस हवाले से सोरेन ने आने वाले दिनों में राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए केंद्र से मदद मांगी है.



झारखंड में करीब 1.57 करोड़ पात्र लोग 18-44 आयुवर्ग के भीतर हैं. समाचार एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि पीएम को लिखे पत्र में सोरेन ने कहा है कि इतने लोगों के वैक्सीनेशन के लिए राज्य पर 1100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बोझ पड़ेगा. यही नहीं, आने वाले समय में 12-18 आयु वर्ग में वैक्सीनेशन शुरू होगा, तो और 1000 करोड़ का खर्च होगा, जिसे वहन कर पाना झारखंड के लिए बेहद मुश्किल होगा क्योंकि कोरोना काल में राज्य के वित्तीय संसाधन पहले ही बोझ सह रहे हैं.



ये भी पढ़ें : 'अलग राज्य' आंदोलनकारियों को अब 20 साल बाद मिलेगी नौकरी और पेंशन



Jharkhand CM Hemant Soren wrote to PM Modi requesting to provide free vaccine for beneficiaries of all age groups & give freedom to define priorities for vaccination coverage pic.twitter.com/nUz7bzHsm5