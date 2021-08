VIDEO : रांची पहुंची ओलंपियन सलीमा और निक्की, आदिवासी परंपरा से अगवानी, स्वागत के लिए पहुंचे कोच

रांची. टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की दो अहम सदस्य निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया. झारखंड की दोनों बेटियों के स्वागत के लिए पूरा सरकारी अमला, प्रशासन की टीम, हॉकी झारखंड और खेल विभाग के तमाम अधिकारी रेलवे एयरपोर्ट पर ही मौजूद नजर आए. खेल मंत्री हफीजुल हसन ने भी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का एयरपोर्ट पर स्वागत किया.

रांची एयरपोर्ट का नजारा बुधवार को ऐतिहासिक रहा. दोनों खिलाड़ियों का स्वागत आदिवासी रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार मांदर के थाप से किया गया. राज्य स्तरीय हॉकी खिलाड़ियों ने भारतीय तिरंगा फहराकर और हॉकी स्टिक को जोड़कर दोनों खिलाड़ियों का स्वागत किया. इस दौरान एयरपोर्ट का नजारा किसी हॉकी मैदान की तरह नजर आया. खूंटी से निक्की प्रधान के कोच दशरथ महतो भी रांची एयरपोर्ट पर स्वागत करते नज़र आए. सिमडेगा से कोच प्रतिमा बारवा हाथ में तिरंगा लेकर सलीमा के स्वागत के लिए पहुंचीं.

#WATCH | Jharkhand: Salima Tete and Nikki Pradhan, members of the women’s hockey team that participated in #Tokyo2020, receive a grand welcome at Ranchi Airport as they return to their home state. pic.twitter.com/UQFMLBce3R

— ANI (@ANI) August 11, 2021