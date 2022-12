Christmas 2022: रांची में होगी धमाकेदार क्रिसमस पार्टी, एंटीडोट और राग बैंड की धुन पर झूमेंगे लोग

शिखा श्रेया

रांची. झारखंड की राजधानी रांची में क्रिसमस काफी धूमधाम से मनाई जाती है. कोरोना महामारी के कारण पिछले दो वर्ष से यह उत्सव फीका रहा था, लेकिन इस बार तैयारी जोरों पर है. लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह दिख रहा है. 25 दिसंबर को और खास बनाने के लिए राजधानी के कई होटलों ने खास तैयारी की है. क्रिसमस पार्टी के आयोजन में लोगों को कई आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी.

जहां किसी होटल में क्रिसमस पर पूरे खाने के आइटम को बदल कर उसे क्रिसमस स्पेशल कर दिया गया है. तो कहीं, एंटीडोट जैसा लोकप्रिय बैंड लोगों का मनोरंजन करते दिखेगा.

Ten11 बार एंड रेस्टोरेंट

Ten11 बार एंड रेस्टोरेंट में 24 और 25 दिसंबर को क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया जायेगा. इसमें एंटीडोट बैंड लोगों को थिरकने पर मजबूर करेंगे. पार्टी का आकर्षण रहेगा यहां का क्रिसमस स्पेशल मेन्यू, जिसमें लगभग 100 तरह के आइटम मौजूद रहेंगे. शाम सात बजे से रात 10 तक लोग इसका आनंद ले सकेंगे. क्रिसमस पार्टी में शरीक होने के लिए मोबाइल नंबर 79030-27108 पर कॉल कर अपने लिए टेबल बुक कर सकते हैं. गूगल मैप की मदद से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं. https://maps.app.goo.gl/9EMWc6Av9b5D4FCU9

Never the Less लॉन्ज एंड रेस्टोरेंट

ईसाइयों के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस पर 25 दिसंबर को Never the Less लॉन्ज एंड रेस्टोरेंट में राग बैंड के गाने आपका मन मोहने आ रहे हैं. शाम सात बजे से रात 10 बजे तक लोग लाइव परफॉर्मेंस का आनंद ले सकेंगे. इसके लिये यहां बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 96938-68223 पर फोन कर बुकिंग करा सकते हैं. यह रांची के हरमू स्थित पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के घर के समीप है. गूगल मैप का उपयोग कर भी यहां पहुंचा जा सकता है. https://maps.app.goo.gl/x3RmeoVp1SU2q2oY6

धुनकी लॉन्ज एंड रेस्टोरेंट

25 दिसंबर की शाम पांच बजे से रात के 10 बजे तक धुनकी लॉन्ज एंड रेस्टोरेंट में बैंड के साथ-साथ यहां डीजे का आनंद लिया जा सकता है. साथ ही मेन्यू में स्पेशल क्रिसमस कॉन्टिनेंटल खाने के साथ केक और गिफ्ट लोगों को आकर्षित करने वाली है. मोबाइल नंबर 88777-00572 पर संपर्क कर क्रिसमस पार्टी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही गूगल मैप की मदद से यहां पहुंच सकते हैं. https://maps.app.goo.gl/cNhNLv8pB3SkZMw66

