झारखंड में NIA की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे के सर्च ऑपरेशन में नक्सली-सफेदपोश कनेक्शन पर मिले अहम सबूत

रांची. केन्द्रीय जांच एजेंसी एनआईए (NIA) ने झारखंड के बुंडू और हजारीबाग जिले में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया. यह छापेमारी शनिवार को प्रारंभ हुई और रविवार शाम तक चली. इस दौरान एनआईए की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण सहित कई सबूतों को इकट्ठा किया.

एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये मामला लातेहार से जुड़ा हुआ है. इसी वजह से जांच एजेंसी द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम उन माओवादियों के खिलाफ दिया गया, जो सरकारी काम को रोकने और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए पिछले काफी समय से सरकारी कर्मचारियों को डरा धमका रहे थे. इसी बात को ध्यान में रखते हुए 4 मार्च 2021 को स्थानीय थाने में दर्ज मामले को आधार बनाते हुए एनआईए ने अलग से एफआईआर (FIR) रजिस्टर्ड किया था. उसी एफआईआर (FIR ) के अंतर्गत माओवादियों की साजिश (connection with conspiracy) और लेवी वसूलने (commission of terrorist acts for extortion) वालों के खिलाफ जांच एजेंसी ने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया.

छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम कई महत्वपूर्ण दस्तावेज (incriminating documents), इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (digital devices) और सबूतों को इकट्ठा करके अपने साथ लेकर गई. हालांकि जिस वक्त एनआईए की टीम आरोपियों के आवास सहित अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन करने गई थी, उस वक्त कोई नक्सली या उसके सहयोगी (absconding accused persons) अपने घर में नहीं थे.

एनआईए सूत्रों के मुताबिक तफ़्तीश के दौरान कई ऐसे सफेदपोश लोगों का नक्सलियों के साथ कनेक्शन होने के बारे में जानकारी मिली है. जल्द ही कई संदिग्ध लोगों से इस मसले पर पूछताछ होने वाली है.

लेवी नहीं देने पर कई गाड़ियों को किया था आग के हवाले

झारखंड के लातेहार जिले के तेतरिया खाद कोलियरी में पिछले कुछ सालों के दौरान कई नक्सली संगठनों द्वारा वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को डरा धमका कर लेवी लेने यानी अवैध तौर पर पैसों की वसूली से जुड़े मामले को अंजाम दिया जा रहा था. इसे अमन साहू गैंग और सुजीत सिन्हा नाम के गैगस्टर (Sujit Sinha and Aman Sahu Gang) द्वारा अंजाम दिया जा रहा था. इस गैंग के गुर्गे नक्सलियों के नाम पर लाखों- करोड़ों रुपए की अवैध उगाही (terrorist acts for extortion) करते आ रहे हैं. लेवी के पैसे नहीं देने पर और लोगों को डराने-धमकाने के लिए इस गैंग के द्वारा पिछले साल 18 दिसंबर को पांच गाड़ियों में आग लगा दी गई थी. इस घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.