रांची. लंबे समय से आंदोलन कर रहे झारखंड (Jharkhand) के पारा शिक्षकों (Para Teachers) के मुश्किल भरे दिन अब दूर होने वाले हैं. झारखंड सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से गौर कर रही है. शिक्षा मंत्री के साथ पहले दौर की बैठक के बाद झारखंड में भी अब बिहार की तर्ज पर नियोजन (Planning On The lines Of Bihar) को लेकर नियमावली बनाने जाने पर सहमति बनी है. यानि झारखंड सरकार बिहार की तर्ज पर पारा शिक्षकों को नियमित करने जा रही है.

शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के साथ वार्ता में बिहार की तर्ज पर पारा शिक्षकों को नियोजित करने पर सहमति बनने के बाद एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 15 अगस्त से प्रस्तावित अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है. इधर, शिक्षा मंत्री ने वार्ता के बाद अगली प्रक्रियाओं के लिए तिथि निर्धारित कर दी है. इसके तहत 11 अगस्त को विभाग के पदाधिकारी पारा शिक्षकों को नियमित करने को लेकर बैठक करेंगे. अगले दिन 12 अगस्त को मंत्री विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

न्यूनतम 30 प्रतिशत मार्क्स लाना अनिवार्य होगा

दरअसल, बिहार सरकार ने पारा शिक्षकों के नियोजन के लिए एक आंकलन परीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू की है. झारखंड के पारा शिक्षक भी ऐसा ही चाहते रहे हैं. इसके साथ ही बिहार की ही तरह नियोजन आकलन परीक्षा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें न्यूनतम 30 प्रतिशत मार्क्स लाना अनिवार्य होगा.

30 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता पर भी वार्ता में सहमति बनी है

इसमें पदाधिकारी तैयार की जा रही नियमावली की जानकारी मंत्री को देंगे. इसके बाद शिक्षा मंत्री 18 अगस्त को पारा शिक्षक के प्रतिनिधियों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे. पारा शिक्षकों के अनुरोध पर आकलन परीक्षा में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता पर भी वार्ता में सहमति बनी है. वहीं, इस खबर के पारा शिक्षकों के बीच खुशी की लहर है. उन लोगों का कहना है कि यदि सरकार यह नियम लागू कर देती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी.