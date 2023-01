Pathan Movie Review: रांची में शाहरुख का क्रेज, पठान को फैन्स ने ब्लॉकबस्टर कहा, 'बेशरम' सॉंग पर बजीं सीटियां

रिपोर्ट – शिखा श्रेया

रांची. शाहरुख खान स्टारर पठान फिल्म (Pathan Film Release) के पहले दिन-पहले शो (First Day First Show) में रांची के लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला. लोग सुबह से ही लाइन लगाकर शो शुरू होने का इंतजार करते दिखे. फिल्म के दौरान सिनेमाहॉल मानो स्टेडियम में तब्दील हो गया और सिर्फ एक ही नारा ‘लव यू शाहरुख’. सिनेमाघर के अंदर स्क्रीन पर शाहरुख के एक्शन सीन पर दर्शकों ने जमकर तालियां व सीटियां भी बजाईं. भले ही कुछ राज्यों के शहरों से इस फिल्म के विरोध (Agitation Over Pathan) की खबरें आ रही हों, लेकिन रांची ने इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया.

जिस बेशरम गाने को लेकर शाहरुख खान व दीपिका को बॉयकॉट ट्रेंड का सामना करना पड़ा, उसी गाने पर रांची में दर्शकों की सीटियों की आवाज अधिक गूंजी. फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान खान को टाइगर के रूप में देखना लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था. शाहरुख व सलमान को रुपहले पर्दे पर एक साथ देख पूरा सिनेमाहॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

फिल्म देखकर निकले लोग क्या बोले?

रांची के हीनू स्थित फन सिनेमा से पठान फिल्म देखकर निकलते सुमित ने कहा फिल्म ब्लॉकबस्टर है, आज अकेला आया हूं. कल फैमिली के साथ आऊंगा और परसों रिश्तेदारों के साथ. दूसरे दर्शक ऋषभ बोले 4 साल बाद शाहरुख को सलमान के साथ देखना किसी बोनांजा से कम नहीं था. शाहरुख का जबरदस्त एक्शन इस उम्र में वाकई में काबिले तारीफ है.

बेशर्म गाने की बात पर दीपक ने कहा ‘फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है, जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाए. हमें बॉयकॉट गैंग को ही बॉयकॉट करना चाहिए. सारे गाने बहुत अच्छे हैं. इस तरह के ट्रेंड सिर्फ शाहरुख की इमेज को धूमिल करने के लिए चलाए जा रहे हैं. लेकिन देखने के बाद लोगों को समझ आ जाएगा कि ये एक बहुत बेहतरीन फिल्म है.’

फिल्म के बॉयकॉट की उठी थी मांग

बीते दिनों कई संगठनों ने फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग की थी. दीपिका के बेशर्म गाने में भगवा रंग का बिकनी पहने को लेकर विवाद गरमाया था. लेकिन फिल्म में गाने से कुछ सीन्स काट दिए गए. रांची के स्प्रिंग सिटी हॉल से फिल्म देखकर निकलती प्रीति ने कहा ‘फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है, जिस वजह से बॉयकॉट किया जाए. हम सभी को यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए. बल्कि, यह फिल्म तो देशभक्ति के जज्बे को उठान देती है.’

