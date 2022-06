Ranchi Violence: रांची हिंसा और नूपुर शर्मा पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान, हेमंत सरकार को भी घेरा

रांची. झारखंड की राजधानी रांची में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा और बवाल पर अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है. ओवैसी ने इस हिंसा को लेकर झारखंड की राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठाए हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को एक प्रेस कांफ्रेस कर रांची हिंसा को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए यह अनिवार्य है कि कोई हिंसा न हो और इसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी है. रांची में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था.

इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने नूपुर शर्मा को लेकर कहा कि धर्म के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए नुपुर शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, कानून अपना काम करेगा. हमें नुपुर शर्मा की माफी की जरूरत नहीं है. बता दें, राजधानी रांची में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा, पथराव और आगजनी की जांच के लिए सरकार ने उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है.

It’s imperative for democracy there’s no violence & it’s the govt’s duty to stop it. There was firing on people in Ranchi, this shouldn’t have happened. FIR has been filed against Nupur Sharma for such comments, law will take its own course & we don’t need her apology:AIMIM chief pic.twitter.com/qHP2hSM9JL

— ANI (@ANI) June 11, 2022